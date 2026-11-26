La strada è quella giusta. Dopo aver perso le prime due partite con Real Madrid e Club Brugge, la squadra di Chivu ha saputo rialzarsi e ha messo insieme tre vittorie consecutive: Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda. Nove punti che hanno permesso all'Inter di risalire la classifica fino al dodicesimo posto. Ora l'accesso ai playoff è decisamente alla portata dei nerazzurri, che possono comunque continuare a coltivare la speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi. Guardando alle due passate edizioni giocate con questo format, con 16 punti si è sempre rientrati tra le prime 8 qualificate direttamente: all'Inter servirebbero due vittorie e un pareggio per raggiungere la soglia. Difficile, ma non impossibile. Questo il calendario:

Borussia Dortmund-Inter , mercoledì 9 dicembre ore 21

, mercoledì 9 dicembre ore 21 Inter-Liverpool , martedì 19 gennario ore 21

, martedì 19 gennario ore 21 Slovan Bratislava-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21