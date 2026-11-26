Inter agli ottavi di Champions? Proiezioni e combinazioni: si qualifica se...Champions League
Grazie alla vittoria con lo Stoccarda, la terza consecutiva in Champions, l'Inter si avvicina alla qualificazione ai playoff. Più difficile, ma non impossibile, rientrare tra le prime otto per l'accesso diretto agli ottavi. Ecco quanti punti servirebbero ai nerazzurri nelle prossime tre partite
La strada è quella giusta. Dopo aver perso le prime due partite con Real Madrid e Club Brugge, la squadra di Chivu ha saputo rialzarsi e ha messo insieme tre vittorie consecutive: Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda. Nove punti che hanno permesso all'Inter di risalire la classifica fino al dodicesimo posto. Ora l'accesso ai playoff è decisamente alla portata dei nerazzurri, che possono comunque continuare a coltivare la speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi. Guardando alle due passate edizioni giocate con questo format, con 16 punti si è sempre rientrati tra le prime 8 qualificate direttamente: all'Inter servirebbero due vittorie e un pareggio per raggiungere la soglia. Difficile, ma non impossibile. Questo il calendario:
- Borussia Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21
- Inter-Liverpool, martedì 19 gennario ore 21
- Slovan Bratislava-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21
Le proiezioni: quanti punti servono per qualificarsi
Stando alle proiezioni, con 11 punti i nerazzurri avrebbero ottime probabilità di accedere ai playoff: servirebbero quindi due pareggi nelle prossime tre giornate. Secondo il Supercomputer Opta, la probabilità che questo accada sfiora il 100% (99.39). La percentuale si abbassa notevolmente, invece, se si parla della possibilità di qualificazione diretta: 28.23%. Gli Expected points dell'Inter, ossia i punti previsti dal modello previsionale di Opta per la fine della League Phase, dicono 13.84: troppo poco per sperare in un posto tra le prime otto.