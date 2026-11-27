Un talento ogni turno di Coppa. Questa volta Stefano Borghi accende i riflettori su Pietuszewski, ala polacca del Porto allenato da Francesco Farioli, protagonista in Champions League in casa del Feyenoord con l'azione che ha provocato l'autogol decisivo. Arrivato dal Jagiellonia per 10 milioni di euro, il giovane esterno si distingue per personalità, sfacciataggine nell'uno contro uno, e grande facilità nell'arrivare alla conslusione. Nel VIDEO l'analisi su un giocatore che ha un margine di crescita da... big