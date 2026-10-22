Champions, da 4 sconfitte a 4 vittorie: il riscatto italiano e confronto con l'anno scorsochampions league
Introduzione
Le italiane rialzano la testa in Champions League. Dopo le quattro sconfitte della scorsa giornata, che avevano segnato un record negativo, è arrivata una risposta immediata: quattro vittorie su quattro, 12 punti conquistati e un en plein che mancava dal 2018. Restano da considerare il livello degli avversari e il fatto che tutte le partite sono state giocate in casa ma è arrivato un segnale importante, soprattutto per la classifica. Infatti, le italiane passano dai soli 4 punti raccolti nelle prime due giornate a quota 16 dopo tre turni. E anche il confronto con la scorsa stagione fa molto meno paura... Di seguito l'analisi del riscatto italiano nella terza giornata di Champions tra dati, un record e il commento di Paolo Condò a Sky Calcio Show in attesa di tornare in campo tra il 3 e il 4 novembre con tutte le italiane che saranno impegnate in trasferta (ovviamente, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).
Quello che devi sapere
Da 0 a 12 punti in una settimana: le italiane rialzano la testa
In sette giorni possono cambiare tante cose, per fortuna. La scorsa settimana era arrivato un dato (negativo) mai visto prima: quattro italiane in campo e quattro sconfitte. Stavolta il copione si è ribaltato con le vittorie di Roma, Napoli, Como e Inter. Da 0 punti a 12: un en plein che dà fiducia e soprattutto rimette in piedi una classifica che iniziava già a preoccupare dopo due giornate. Già... le italiane avevavno raccolto solo quattro punti dopo i primi turni di Champions
Il confronto con la classifica Champions dell'anno scorso
Come dicevamo, dopo due giornate il bilancio delle italiane era poverissimo: appena 4 punti raccolti in otto partite. Il terzo turno ha portato il totale a quota 16. Il confronto con la scorsa stagione adesso fa meno paura: dopo tre giornate un anno fa le italiane erano a 18 punti, appena due in più di oggi. Quattro vittorie che danno fiducia ricordando che, comunque, l'anno scorso, dopo la Phase League, tre italiane erano passate come teste di serie agli spareggi con il Napoli direttamente eliminato. Il bottino finale, dopo 8 giornate era stato di 49 punti
Un en plein che mancava dal 2018
Non vedevamo vincere quattro italiane nella stessa giornata di Champions da otto anni. Prima di Roma, Napoli, Como e Inter, il calcio italiano era riuscito a vincere tutte e quattro le partite dello stesso turno di Champions solo altre quattro volte: una nel 2003, due nel 2005 e l'ultima, appunto, a ottobre 2018. In quell'anno a fare bottino pieno erano state Inter, Napoli, Roma e Juventus. Anche per quanto riguarda le reti segnate è stato un turno particolarmente prolifico: 13 gol segnati e 4 subiti, contro l'11-1 dell'ultimo en plein di cui riportiamo qui sotto i risultati
- Juventus-Young Boys 3-0 (Dybala 5', 33', 69')
- Roma-Viktoria Plzen 5-0 (Dzeko 3', 40', 90'+2, Ünder 64', Kluivert 73')
- PSV-Inter 1-2 (Rosario 27' (P), Nainggolan 44', Icardi 60')
- Napoli-Liverpool 1-0 (Insigne 90')
Un dato da record in questo turno di Champions
A proposito di gol segnati... Il riscatto delle italiane in questo turno è passato anche dalla produzione offensiva. Roma, Napoli e Como hanno segnato quattro reti: 4-0 allo Slovan Bratislava per i giallorossi, 4-3 del Napoli contro il Bodo Glimt e 4-1 del Como al Manchester United. Come riportato da Opta, per la prima volta nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, almeno tre squadre italiane hanno segnato più di tre gol nello stesso turno
4 vittorie arrivate in modo diverso
Paolo Condò ha analizzato a Sky Calcio Show il 4 su 4 delle italiane sottolineando come, esattamente come per le sconfitte della giornata precedente, anche le vittorie siano arrivate in modi molto diversi. Per Condò è stata "strepitosa" la prestazione del Como, "eccellente" quella della Roma, molto convincente quella del Napoli mentre quella dell'Inter è forse stata la meno limpida dal punto di vista tecnico ma significativa per carattere e capacità di resistere nelle difficoltà
VIDEO: L'ANALISI DI PAOLO CONDÒ
Non solo le prime squadre: 4 vittorie storiche anche in Youth League
Il 4 su 4 non riguarda soltanto la Champions dei grandi. Nello stesso turno hanno infatti vinto tutte e quattro le italiane anche in Youth League (la competizione dedicata alle formazioni U20). La Roma ha travolto 5-0 lo Slovan Bratislava, il Napoli ha superato 1-0 il Bodø/Glimt, il Como ha ottenuto la prima storica vittoria in Europa battendo 2-1 il Manchester United e l'Inter ha chiuso sul 2-0 contro lo Shakhtar. 8 vittorie in 8 partite
YOUTH LEAGUE: CLASSIFICA E RISULTATI
Le prossime partite delle italiane (in trasferta) su Sky
Il 4 su 4 è arrivato con tutte le italiane che hanno giocato in casa (un fattore, comunque, da considerare). La prossima giornata proporrà la situazione opposta: Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma, Porto-Napoli e Lens-Como. Quattro trasferte con avversarie insidiose e su campi più complicati che ci potrà confermare o meno, il trend positivo visto in questa terza giornata. Non ci resta che aspettare il 3 e 4 novembre per continuare a vivere su Sky Sport lo spettacolo della Champions