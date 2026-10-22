Introduzione

Le italiane rialzano la testa in Champions League. Dopo le quattro sconfitte della scorsa giornata, che avevano segnato un record negativo, è arrivata una risposta immediata: quattro vittorie su quattro, 12 punti conquistati e un en plein che mancava dal 2018. Restano da considerare il livello degli avversari e il fatto che tutte le partite sono state giocate in casa ma è arrivato un segnale importante, soprattutto per la classifica. Infatti, le italiane passano dai soli 4 punti raccolti nelle prime due giornate a quota 16 dopo tre turni. E anche il confronto con la scorsa stagione fa molto meno paura... Di seguito l'analisi del riscatto italiano nella terza giornata di Champions tra dati, un record e il commento di Paolo Condò a Sky Calcio Show in attesa di tornare in campo tra il 3 e il 4 novembre con tutte le italiane che saranno impegnate in trasferta (ovviamente, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW).

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