Nel video facciamo con Paolo Condò un bilancio della due giorni di Champions League che ha segnato il riscatto delle squadre italiane: 4 vittorie su 4 (8 su 8 se consideriamo anche i ragazzi della Youth League!) dopo i 4 ko della settimana scorsa: "Non siamo gli ‘straccioni’ che sembravamo 7 giorni fa, ma occhio… L’anno scorso a questo punto le squadre italiane avevano 2 punti in più. E alla prossima saranno 4 gare tutte in trasferta…"