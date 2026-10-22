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Carattere Inter, strepitoso Como, eccellente Roma, convincente Napoli

video analisi
Paolo Condò

Paolo Condò

Nel video facciamo con Paolo Condò un bilancio della due giorni di Champions League che ha segnato il riscatto delle squadre italiane: 4 vittorie su 4 (8 su 8 se consideriamo anche i ragazzi della Youth League!) dopo i 4 ko della settimana scorsa: "Non siamo gli ‘straccioni’ che sembravamo 7 giorni fa, ma occhio… L’anno scorso a questo punto le squadre italiane avevano 2 punti in più. E alla prossima saranno 4 gare tutte in trasferta…"

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