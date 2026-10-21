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Youth League, impresa del Como contro il Man United. L'Inter batte lo Shakhtar Donetsk

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Una settimana molto positiva per le italiane in Youth League, la Champions delle formazioni U20. Dopo le vittorie di Roma e Napoli, il Como ha ottenuto il primo storico successo nella competizione europea battendo 2-1 il Manchester United. Sorride anche l'Inter che ha sconfitto per 2-0 lo Shakhtar Donetsk in attesa di scoprire i risultati delle prime squadre 

INTER E COMO IN CAMPO: LA GUIDA TV

In attesa di vivere una grande serata di Champions League in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, arrivano belle notizie dalle italiane impegnate in Youth League. Nella giornata di martedì erano arrivati i successi di Roma e Napoli a cui sono seguiti quelli di Como e Inter. I lariani hanno ottenuto un primo storico successo nella competizione riservata alle formazioni Primavera: 2-1 al Manchester United nel segno di Papaccioli e Albini. Successo anche per l'Inter che sale a quattro punti in classifica: buona prestazione e 2-0 contro lo Shakhtar grazie alle reti di Vukaj e Carrara. Vittorie importanti anche per la classifica dato che in Youth League si giocano solo 6 partite nella Phase League e si qualificano le prime 22.

La classifica di Youth League dopo la 3^ giornata

  1. Slavia Praga - 9 punti (3)

  2. Feyenoord - 9 punti (3)

  3. Real Madrid - 9 punti (3)

  4. Paris Saint-Germain - 7 punti (3)

  5. Villarreal - 7 punti (3)

  6. Atletico Madrid - 7 punti (3)

  7. Club Brugge - 7 punti (3)

  8. Lille - 7 punti (3)

  9. Borussia Dortmund - 6 punti (3)

  10. ROMA - 6 punti (3)

  11. Bayern Monaco - 6 punti (3)

  12. PSV - 6 punti (3)

  13. Porto - 6 punti (3)

  14. Viking - 6 punti (3)

  15. Liverpool - 5 punti (3)

  16. AEK Atene - 5 punti (3)

  17. Real Betis - 4 punti (3)

  18. INTER - 4 punti (3)

  19. Sporting CP - 4 punti (3)

  20. Barcellona - 4 punti (3)

  21. COMO - 4 punti (3)

  22. Stoccarda - 3 punti (3)

  23. Manchester United - 3 punti (3)

  24. Lens - 3 punti (3)

  25. Arsenal - 3 punti (3)

  26. Aston Villa - 3 punti (3)

  27. NAPOLI - 3 punti (3)

  28. Slovan Bratislava - 3 punti (3)

  29. Galatasaray - 1 punto (3)

  30. LASK - 1 punto (3)

  31. Manchester City - 1 punto (3)

  32. RB Lipsia - 1 punto (3)

  33. Fenerbahçe - 0 punti (3)

  34. Shakhtar Donetsk - 0 punti (3)

  35. Sabah - 0 punti (3)

  36. Bodø/Glimt - 0 punti (3)

 

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