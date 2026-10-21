In attesa di vivere una grande serata di Champions League in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, arrivano belle notizie dalle italiane impegnate in Youth League. Nella giornata di martedì erano arrivati i successi di Roma e Napoli a cui sono seguiti quelli di Como e Inter. I lariani hanno ottenuto un primo storico successo nella competizione riservata alle formazioni Primavera: 2-1 al Manchester United nel segno di Papaccioli e Albini. Successo anche per l'Inter che sale a quattro punti in classifica: buona prestazione e 2-0 contro lo Shakhtar grazie alle reti di Vukaj e Carrara. Vittorie importanti anche per la classifica dato che in Youth League si giocano solo 6 partite nella Phase League e si qualificano le prime 22.