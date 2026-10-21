Youth League, impresa del Como contro il Man United. L'Inter batte lo Shakhtar Donetskyouth league
Una settimana molto positiva per le italiane in Youth League, la Champions delle formazioni U20. Dopo le vittorie di Roma e Napoli, il Como ha ottenuto il primo storico successo nella competizione europea battendo 2-1 il Manchester United. Sorride anche l'Inter che ha sconfitto per 2-0 lo Shakhtar Donetsk in attesa di scoprire i risultati delle prime squadre
In attesa di vivere una grande serata di Champions League in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, arrivano belle notizie dalle italiane impegnate in Youth League. Nella giornata di martedì erano arrivati i successi di Roma e Napoli a cui sono seguiti quelli di Como e Inter. I lariani hanno ottenuto un primo storico successo nella competizione riservata alle formazioni Primavera: 2-1 al Manchester United nel segno di Papaccioli e Albini. Successo anche per l'Inter che sale a quattro punti in classifica: buona prestazione e 2-0 contro lo Shakhtar grazie alle reti di Vukaj e Carrara. Vittorie importanti anche per la classifica dato che in Youth League si giocano solo 6 partite nella Phase League e si qualificano le prime 22.
La classifica di Youth League dopo la 3^ giornata
Slavia Praga - 9 punti (3)
Feyenoord - 9 punti (3)
Real Madrid - 9 punti (3)
Paris Saint-Germain - 7 punti (3)
Villarreal - 7 punti (3)
Atletico Madrid - 7 punti (3)
Club Brugge - 7 punti (3)
Lille - 7 punti (3)
Borussia Dortmund - 6 punti (3)
ROMA - 6 punti (3)
Bayern Monaco - 6 punti (3)
PSV - 6 punti (3)
Porto - 6 punti (3)
Viking - 6 punti (3)
Liverpool - 5 punti (3)
AEK Atene - 5 punti (3)
Real Betis - 4 punti (3)
INTER - 4 punti (3)
Sporting CP - 4 punti (3)
Barcellona - 4 punti (3)
COMO - 4 punti (3)
Stoccarda - 3 punti (3)
Manchester United - 3 punti (3)
Lens - 3 punti (3)
Arsenal - 3 punti (3)
Aston Villa - 3 punti (3)
NAPOLI - 3 punti (3)
Slovan Bratislava - 3 punti (3)
Galatasaray - 1 punto (3)
LASK - 1 punto (3)
Manchester City - 1 punto (3)
RB Lipsia - 1 punto (3)
Fenerbahçe - 0 punti (3)
Shakhtar Donetsk - 0 punti (3)
Sabah - 0 punti (3)
Bodø/Glimt - 0 punti (3)