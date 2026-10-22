Tre storie che arrivano dalla notte di Championskaiser news
Nel video le nuove ‘Kaiser news’ di Niccolò Omini che, come ogni turno, approfondisce alcune storie nate dalla notte di Champions vissuta su Sky. I protagonisti di oggi sono: una frase di José Mourinho, un gesto di Osimhen e un attaccante austriaco campione di sfortuna…
- La 'sfiga'di Saša Kalajdzic, attaccante austriaco del Lask che ha segnato il primo gol in Champions dopo 3 crociati rotti e 1.000 giorni da infortunato
- L’origine dell’amicizia fra De Michelis e Mourinho, ieri avversari sulle panchine di Lipsia e Real Madrid: tutto nato da una frase che lo Special One pronunciò all’argentino (allora difensore del Bayern) dopo la finale di Champions vinta dall’Inter nel 2010
- La protesta del ‘velociraptor’ Osimhen, che manda a quel paese i compagni mentre scatta in contropiede verso la porta. E il commento di Paolo Di Canio è tutto da gustare…