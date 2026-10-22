Dall'addio di Ferguson il Manchester United ha speso 2,5 miliardi per continuare a perdere

"Dimentichiamoci di quello che è stato il Manchester United". Ma davvero quella squadra leggendaria che dominava l'Inghilterra non esiste più? A dirlo — e a porgerci la domanda — non è stato semplicemente un autorevole pundit (commentatore) del calcio d'Oltremanica, ma Bruno Fernandes in persona, alias l'uomo che da anni lotta e prova a riportare il Man United ai fasti di un tempo. Facciamo un breve recap della stagione: undici partite giocate, appena due vittorie e cinque ko. Tredicesimo posto in Premier, ventesimo in Champions. L'ultima vittoria registrata è stata contro il piccolo Sabah in coppa, un mese e sette partite fa.

Contro il Como sembra esserci stato uno scambio di storia (qui ne parlava anche Nicola Roggero prima del poker di Fabregas &Co): cioè era l'esordiente italiana ad essere diventata la squadra leggendaria che domina con un nettissimo 4-0. Anzi, 4-1, ma solo per via di una piccola rete segnata nel finale. Bruno è stato chiaro: "Dimentichiamoci di cos'era questo club, perché non lo siamo più". Parole dure (ascoltale qui). Carrick ha risposto di non essere d'accordo: "L'anno scorso abbiamo dimostrato che il Manchester United può essere ancora grande". Michael Carrick, sì, uno dei fedelissimi di Sir Alex.