Sommer super in Club Brugge-Lens: tutte le grandi parate dell'ex Inter. VIDEOVIDEO
Con la manona, con la tibia, con i piedi. Insomma, in tutti i modi. Grandissima prestazione di Yann Sommer col suo Club Brugge che ha battuto 3-0 il Lens. Ormai, l'ex Inter è un vero e proprio leader e con i suoi sei interventi ha permesso al club belga di continuare a vincere in Champions dopo la vittoria a San Siro. Guarda qui sopra il VIDEO con tutte le migliori parate della sua partita
Prendiamo in prestito il tormentone "Ciao ciao" di La Rappresentante di Lista per descrivere la prestazione di Sommer in Club Brugge-Lens: "Con le mani, con i piedi, e con la testa, con il petto, con il cuore, Ciao ciao". L'ex portiere dell'Inter le ha parate tutte, in tutti i modi. Ben sei interventi, quattro dei quali in area di rigore: per gli amanti dei dati ha evitato 1.48 gol. Il portiere svizzero si è già preso il cuore dei tifosi come testimoniato anche delle immagini nel post-partita: col megafono a intonare i cori con la curva... Intanto non perderti qui sopra il video con le migliori parate di Sommer.