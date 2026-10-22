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Sommer super in Club Brugge-Lens: tutte le grandi parate dell'ex Inter. VIDEO

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Con la manona, con la tibia, con i piedi. Insomma, in tutti i modi. Grandissima prestazione di Yann Sommer col suo Club Brugge che ha battuto 3-0 il Lens. Ormai, l'ex Inter è un vero e proprio leader e con i suoi sei interventi ha permesso al club belga di continuare a vincere in Champions dopo la vittoria a San Siro. Guarda qui sopra il VIDEO con tutte le migliori parate della sua partita

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Prendiamo in prestito il tormentone "Ciao ciao" di La Rappresentante di Lista per descrivere la prestazione di Sommer in Club Brugge-Lens: "Con le mani, con i piedi, e con la testa, con il petto, con il cuore, Ciao ciao". L'ex portiere dell'Inter le ha parate tutte, in tutti i modi. Ben sei interventi, quattro dei quali in area di rigore: per gli amanti dei dati ha evitato 1.48 gol. Il portiere svizzero si è già preso il cuore dei tifosi come testimoniato anche delle immagini nel post-partita: col megafono a intonare i cori con la curva... Intanto non perderti qui sopra il video con le migliori parate di Sommer.

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