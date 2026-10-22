Con la manona, con la tibia, con i piedi. Insomma, in tutti i modi. Grandissima prestazione di Yann Sommer col suo Club Brugge che ha battuto 3-0 il Lens. Ormai, l'ex Inter è un vero e proprio leader e con i suoi sei interventi ha permesso al club belga di continuare a vincere in Champions dopo la vittoria a San Siro. Guarda qui sopra il VIDEO con tutte le migliori parate della sua partita

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