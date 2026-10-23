Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno commentato il riscatto delle squadre italiane in Champions, con quattro vittorie dopo le quattro sconfitte rimediate la scorsa settimane. Quali sono le aspettative e le prospettive per Como, Inter, Napoli e Roma nella fase campionato dopo le prime tre giornate. Riusciranno a qualificarsi tra le prime otto o per i playoff? Guarda il VIDEO con l'analisi nella rubrica 'Due di Coppa'