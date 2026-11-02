Martedì 3 novembre alle 21 la Roma affronta il Manchester United a Old Trafford nella 4^ giornata di Champions. Ballottaggio a destra per Gasperini tra Lulli e Molina. Sulla trequarti spazio a Soulé-Cristante. Mancini e Pisilli dovrebbero tornare titolari. Nei Red Devils, che non vincono da ben 9 gare tra campionato e Coppa, Carrick si affida a Mbeumo in attacco con Cunha, Bruno Fernandes e Diallo alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE INTERVISTE: GASPERINI - DE ROON