Martedì 3 novembre alle 21 la Roma affronta il Manchester United a Old Trafford nella 4^ giornata di Champions. Ballottaggio a destra per Gasperini tra Lulli e Molina. Sulla trequarti spazio a Soulé-Cristante. Mancini e Pisilli dovrebbero tornare titolari. Nei Red Devils, che non vincono da ben 9 gare tra campionato e Coppa, Carrick si affida a Mbeumo in attacco con Cunha, Bruno Fernandes e Diallo alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini
- Qualche cambio per Gasperini rispetto alla squadra che ha battuto per 5-2 l'Udinese: in difesa torna Mancini.
- A destra ballottaggio Lulli-Molina.
- A centrocampo c'è Pisilli, con Cristante che si sposta sulla trequarti insieme a Soulé.
- Gasperini ha detto che proverà a recuperare Dybala, Svilar e Koné per il Sassuolo