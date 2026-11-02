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Manchester United-Roma, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

Martedì 3 novembre alle 21 la Roma affronta il Manchester United a Old Trafford nella 4^ giornata di Champions. Ballottaggio a destra per Gasperini tra Lulli e Molina. Sulla trequarti spazio a Soulé-Cristante. Mancini e Pisilli dovrebbero tornare titolari. Nei Red Devils, che non vincono da ben 9 gare tra campionato e Coppa, Carrick si affida a Mbeumo in attacco con Cunha, Bruno Fernandes e Diallo alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE INTERVISTE: GASPERINI - DE ROON

Probabili Formazioni

Man. United
Senne Lammens
Senne Lammens
Portiere
Man. United
Leny Yoro
Leny Yoro
terzino destro
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Man. United
Harry Maguire
Harry Maguire
difensore centrale
Man. United
Lisandro Martinez
Lisandro Martinez
difensore centrale
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Man. United
Diogo Dalot
Diogo Dalot
terzino sinistro
Man. United
Kobbie Mainoo
Kobbie Mainoo
Centrocampista centrale
Man. United
Youri Tielemans
Youri Tielemans
Centrocampista centrale
Man. United
Amad Diallo
Amad Diallo
ala destra
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Man. United
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
trequartista
Man. United
Matheus Cunha
Matheus Cunha
ala sinistra
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Man. United
Bryan Mbeumo
Bryan Mbeumo
attaccante

La probabile formazione

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Tielemans; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All.: Carrick

Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista di destra
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista di sinistra
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Cristante; Malen. All.: Gasperini

  • Qualche cambio per Gasperini rispetto alla squadra che ha battuto per 5-2 l'Udinese: in difesa torna Mancini.
  • A destra ballottaggio Lulli-Molina.
  • A centrocampo c'è Pisilli, con Cristante che si sposta sulla trequarti insieme a Soulé.
  • Gasperini ha detto che proverà a recuperare Dybala, Svilar Koné per il Sassuolo

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