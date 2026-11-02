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Gollini in Man United-Roma ritrova il suo passato: FOTO di quando era un giovane Red Devil

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Foto Getty e Instagram @piergollo

Oggi è il portiere della Roma, ma non tutti ricordano Pierluigi Gollini al Manchester United. Tra il 2012 e il 2014, il numero 95 giallorosso era ancora un talento che diventò calciatore nell'Academy dei Red Devils tra allenamenti, amici e campioni. Lo raccontava lui stesso sui social, tuffo nel passato che riviviamo attraverso i suoi selfie dell'epoca... Manchester United-Roma è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

VIDEO. GOLLINI E IL PASSATO ALLO UNITED

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