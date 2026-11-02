Gollini in Man United-Roma ritrova il suo passato: FOTO di quando era un giovane Red Devil
Oggi è il portiere della Roma, ma non tutti ricordano Pierluigi Gollini al Manchester United. Tra il 2012 e il 2014, il numero 95 giallorosso era ancora un talento che diventò calciatore nell'Academy dei Red Devils tra allenamenti, amici e campioni. Lo raccontava lui stesso sui social, tuffo nel passato che riviviamo attraverso i suoi selfie dell'epoca... Manchester United-Roma è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
- Non sarà una prima volta all'Old Trafford per Pierluigi Gollini, 'Teatro dei sogni' che aveva conosciuto di persona da adolescente.
- Già, perché dopo aver iniziato nei settori giovanili di Spal e Fiorentina, nel 2012 l'attuale portiere della Roma si trasferì a 17 anni nell'Academy del Manchester United scatenando la rabbia dell'allora direttore sportivo viola Pantaleo Corvino
- Due le stagioni coi Red Devils per Gollini, che non riuscirà a debuttare in prima squadra pur collezionando presenze con le giovanili e in Youth League
- Un'avventura che un giovanissimo 'Gollo' raccontava sui propri account social: non mancavano i selfie di gruppo coi compagni, alcuni dei quali sono arrivati ad alti livelli tra i professionisti proprio come lui.
- Tra gli altri possiamo citare altri portieri come Pereira ed Henderson, i difensori McNair e Ioannou oltre al brasiliano Andreas Pereira
- Che si era trasferito a parametro zero alla Juventus nell'agosto 2012, ovvero l'estate in cui Gollini raggiunse Manchester. Un rapporto che i due amici hanno mantenuto nel tempo...
- Rieccoli dieci anni dopo in un Manchester United-Tottenham, incrocio che aveva visto Pogba tornare ai Red Devils dalla Juve mentre Gollini era in prestito agli Spurs dall'Atalanta
- Oltre a un giovanissimo Pogba, Gollini era benvoluto anche dalla prima squadra: eccolo con Nani, ala portoghese che abbiamo visto anche in Italia con Lazio e Venezia
- Non servono presentazioni per David Beckham, semplicemente un mito dalle parti di Old Trafford e non solo
- Calcio ma non solo per Gollini, appassionato anche di basket ed evidentemente di atletica. Qui con Michael Johnson, probabilmente il più grande quattrocentista di sempre
- C'era anche un po' d'Italia per sentire meno la nostalgia del nostro Paese. Grande amico di Gollini è Davide Petrucci, cresciuto nel vivaio della Roma e attualmente svincolato dopo una carriera che l'ha visto giocare in Serie B, C e all'estero (Belgio, Romania, Turchia e Israele)
- Coppia che diventava un trio con Federico 'Kiko' Macheda, ex golden boy dello United che oggi gioca e segna in Grecia all'Asteras Aktor
- Ricordate Adnan Januzaj? Era un altro dei compagni allo United di Gollini, talento dal potenziale enorme che non ha rispettato appieno le aspettative. Attualmente è svincolato dopo l'ultima stagione al Siviglia
- Nel 2014 Gollini salutò il Manchester United in scadenza di contratto e tornò in Italia al Verona iniziando così la sua carriera tra i professionisti.
- Ha giocato nuovamente in Inghilterra (Aston Villa e come detto Tottenham), ma il primo amore non si scorda mai. E Gollini ritroverà il suo passato nella serata di Champions