Devis Vasquez a difendere la porta della Roma nella sfida di Champions League contro il Manchester United. Con Svilar infortunato e Gollini fermato da un problema alla schiena, Gasperini schiera il portiere colombiano, all'esordio assoluto in giallorosso. Dal Milan (con cui non ha mai esordito) alle esperienze con Empoli e Besiktas: ecco chi è il portiere che giocherà il match in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW MANCHESTER UNITED-ROMA LIVE

Sarà Devis Vasquez il portiere della Roma nel match di Champions League contro il Manchester United (match in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Nato a Barranquilla, in Colombia, il 12 maggio 1998, è cresciuto calcisticamente nel suo Paese prima di trasferirsi in Paraguay al Guaraní con cui ha disputato anche la Copa Libertadores. Nel gennaio 2023 viene acquistato dal Milan, senza però mai esordire in prima squadra. Inizia così una serie di prestiti: prima allo Sheffield Wednesday poi all'Ascoli e infine all'Empoli. Proprio in Toscana vive la sua stagione migliore giocando 32 partite in Serie A nel 2024/25, senza però riuscire a evitare la retrocessione.

All'Old Trafford la prima in giallorosso Nell'estate 2025 è arrivato alla Roma a parametro zero, firmando un contratto fino al 2027. Con Gasperini, però, non ha trovato spazio. Per questo motivo, a febbraio 2026 si è trasferito in prestito al Besiktas dove ha disputato una sola partita prima di rientrare nella Capitale. Inizialmente escluso dalle liste, è stato reinserito dopo l'infortunio di Svilar. Ora, con Gollini indisponibile per un problema alla schiena, arriva l'occasione più importante della sua carriera: il debutto ufficiale con la maglia della Roma (e in Champions League) direttamente all'Old Trafford contro il Manchester United.