Dove vedere Feyenoord-Inter

Da non perdere oggi alle 21 la quarta partita stagionale in Champions League dell'Inter impegnata questa sera in casa del Feyenoord: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviati Gianluca Di Marzio e Matteo Barzaghi, Diretta Gol Federico Zancan. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol . Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Feyenoord e Inter

Gli unici precedenti tra Feyenoord e Inter in Champions League risalgono alla stagione 2024/25, con l'Inter che ha vinto entrambe le sfide degli ottavi di finale (2-0 in trasferta e 2-1 in casa). L'Inter ha perso la sua prima partita in assoluto contro un'avversaria olandese, 0-2 contro l'Ajax nella finale di Coppa dei Campioni del 1972. Da allora, i nerazzurri non hanno più perso nessuno dei 13 incontri contro squadre olandesi in Coppa dei Campioni/Champions League, vincendone 10 (3N). Il Feyenoord ha perso 10 delle ultime 13 partite nelle principali competizioni europee, ma le altre tre sono state tutte vittorie casalinghe: contro Panathinaikos (3-1) e Sturm Graz (3-0) nella scorsa Europa League e contro il Como (3-2) in questa edizione della Champions League. L'Inter ha perso le ultime due trasferte di Champions League; l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sconfitte esterne è stata tra ottobre 2018 e novembre 2019 (quattro di fila). L'Inter si è portata sull'1-0 in sole due delle ultime nove partite di Champions League, vincendole entrambe e perdendo le altre sette. I nerazzurri hanno vinto 32 delle ultime 35 gare in cui hanno segnato il primo gol (2N,1P), incluse 16 delle ultime 17 dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atlético Madrid nel marzo 2024. Oltre ad avere la seconda formazione titolare più giovane per età media (24 anni e 193 giorni), il Feyenoord ha effettuato il minor numero di cambi nell'undici iniziale in questa Champions League (uno).