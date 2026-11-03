Dove vedere Manchester United-Roma

Da non perdere oggi alle 21 la quarta partita stagionale in Champions League della Roma impegnata questa sera in trasferta contro il Manchester United: partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Alle 18.45- su Sky Sport Uno e Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò e ai talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Alessandro Florenzi. A mezzanotte Mario Giunta conduce After Party Show, insieme a giornalisti e talent di Sky Sport.

I numeri di Manchester United e Roma

Manchester United e Roma si sono affrontate otto volte in Europa, con i Red Devils che hanno vinto cinque di questi incontri (1N,2P). L'ultimo precedente, tuttavia, è stato vinto dalla Roma (3-2 nel maggio 2021 in Europa League). Il Manchester United ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe contro la Roma, il proprio miglior dato tra le avversarie contro cui vanta il 100% di vittorie interne nelle principali competizioni europee (4 su 4 anche contro l'Anderlecht). Le squadre italiane hanno affrontato il Manchester United in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League in 17 occasioni, perdendone 13 (3V,1N). Le uniche tre vittorie sono arrivate tutte con il punteggio di 1-0: Juventus nel 2018 e nel 1996, Milan nel 2005. Il Manchester United ha perso sette delle ultime 10 partite di Champions League (2V,1N), la loro peggior serie di sempre in un arco di 10 gare in Coppa dei Campioni/Champions League. I Red Devils hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione della competizione solo un'altra volta, nel 2004/05. La Roma ha vinto solo due delle ultime 20 trasferte di Champions (6N,12P) e ha subito gol in ognuna delle ultime 32 partite esterne dal successo per 2-0 contro il Lione nel marzo 2007; si tratta della striscia più lunga senza un clean sheet in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni.