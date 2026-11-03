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Porto-Napoli, Politano: "Tiriamo fuori l'orgoglio per rimettere a posto le cose"

Champions League

L'attaccante del Napoli analizza a Sky il momento della squadra, alla vigilia della delicata trasferta di Champions con il Porto: "Senza l'atteggiamento giusto è dura vincere. Dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio per rimettere a posto le cose: una squadra non può essere messa così in classifica in campionato e in Champions"

LE PAROLE DI ALLEGRI

Atteggiamento e orgoglio: il riscatto del Napoli passa da questi due concetti, secondo Matteo Politano, specie dopo la sconfitta con la Juventus che conferma il momento "sull'ottovolante" della squadra di Allegri. L'attaccante del Napoli ha parlato così a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions con il Porto.

 

Sarà una partita importante per il vostro percorso in Champions, un’altra occasione per riscattare la brutta prestazione di Torino. Cosa non va?

“Sicuramente quest’anno è un anno complicato, difficile anche da spiegare per come è iniziato, perché non riusciamo a dare continuità ai risultati. Facciamo una partita bene e in quella dopo ricaschiamo negli stessi errori che avevano fatto due partite prima. C’è da capire bene, fortunatamente abbiamo già domani la possibilità di riscattarci. Servono comunque più continuità e cattiveria, soprattutto nel difendere e nell’attaccare”


È una questione anche di atteggiamento in campo?

“L’atteggiamento è la base per vincere le partite: senza quello è difficile, puoi mettere in panchina chi vuoi, ma se manca l’atteggiamento non riesci a vincere i contrasti, andare forte, e poi vincere le partite diventa dura”


Ti era mai capitata una stagione così a livello di infortuni e malasorte?

“A occhio e croce no, perché anche l’anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni ma non così tanti e tutti insieme. Però domani arriviamo sicuramente a 11 e dovranno bastare per vincere la partita”


Undici gol dei 20 subiti arrivano nell’ultima mezz’ora. È una questione di stanchezza e calo fisico?

“Sì, nei finali soffriamo ma è un insieme di tante cose, un po’ la stanchezza e un po’ la concentrazione, però dobbiamo cercare di tirare fuori tutti quanti, me compreso, quel qualcosa in più che qualcosa ci manca e che ci serve come il pane, perché è una squadra come il Napoli non può essere messa così in classifica in serie A e non può essere in queste condizioni in Champions. Tutti noi dobbiamo cercare di tirar fuori il nostro orgoglio e la nostra passione per questo sport per cercare di mettere le cose a posto”

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