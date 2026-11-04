Il Porto e il Napoli si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee: il Napoli ha vinto i primi due precedenti nel 1974/75 (Coppa UEFA), ma non è riuscito a vincere i due più recenti nel 2013/14 (1 pareggio, 1 sconfitta in UEFA Europa League).
Porto-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Napoli in piena emergenza in difesa: Allegri torna a tre con Beukema, Rrahmani e Marin dietro. Recuperano e partono dal 1' sia De Bruyne che Hojlund in attacco. Contro c'è il Porto di Farioli, sempre vincente in campionato ma ancora a quota zero punti in Champions. Si gioca alle 21
FORMAZIONI UFFICIALI
PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga, Rosario, Froholdt; Borja Sainz, André Silva, Pepê. All. Farioli
NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Vergara; McTominay, Hojlund. All. Allegri
Appena cinque panchinari di movimento per Allegri
• Nel Napoli a disposizione i due portieri Contini e Milinkovic-Savic, i due classe 2008 Chiummariello e Lieto, poi Lucca, Giovane e Lang
• La panchina del Porto: Claudio Ramos, Joao Costa, Samu, Sanusi, Hwang, Nehuen Pérez, Varela, Giménez, Souza, Seko Fofana, Moura, Pietuszewski
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Vergara; McTominay, Hojlund. All. Allegri
• Visti i tantissimi infortuni in difesa, Allegri è costretto a cambiare modulo passando al 3-5-2: dietro giocano Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo c'è Gilmour ma c'è soprattutto anche Kevin De Bruyne, che non era al meglio per un problema alla caviglia. Da capire chi giocherà in mezzo da play e chi tra i quattro si alzerà accanto a Hojlund, recuperato
La formazione ufficiale del Porto
• PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabri Veiga, Rosario, Froholdt; Borja Sainz, André Silva, Pepê. All. Farioli
Cosa aspettarsi dal Porto: in campionato è impeccabile, ma in coppa…
• Il Porto non solo guida la classifica in patria, ma finora ha fatto un percorso perfetto. 10 vittorie su 10 per gli uomini allenati da Francesco Farioli, compreso l'ultimo dominante 4-0 sull'Estoril, e un vantaggio che rischia già di diventare difficile da colmare per le rivali. Un processo di continuità dopo la vittoria del campionato nello scorso anno (con 88 punti!)
• Ma la musica cambia totalmente quando risuona quella della Champions League, dove i portoghesi hanno incassato solo sconfitte fin qui. Prima lo 0-2 casalingo contro il Manchester City, poi il 3-2 a Siviglia col Betis e infine l'1-0 col Psv: contro la squadra di Allegri rappresenta già una sorta di spartiacque per evitare di abbandonare i sogni europei con troppo anticipo.
VIDEO. Dodici episodi della serata di Champions di ieri: supergol, errori, commozione
Sulla clamorosa rimonta subita dalla Roma a Manchester pesano i due errori di Balerdi e Vasquez (che pure aveva parato un rigore…). Zielinski segna un gol bellissimo con l'Inter, Yamal e Doué invece ringraziano le "disturzioni dal basso" di Aston Villa e Villarreal. E ancora: due "doppi pali", palline da tennis in campo e fuochi d'artificio sul tetto dello stadio, fino al momento più commovente: il ricordo di Jesus De Miguel a Barcellona e Madrid
Da Sky Sport Insider: Come spiegare la crisi del Napoli
Pochi innesti sul mercato, con l'obiettivo di rivalutare gli acquisti della gestione Conte. Tantissimi infortuni, per colpa della sfortuna e di un ritmo molto più alto a causa delle nuove regole. E un gruppo che, forse, è davvero arrivato alla fine di un ciclo
Come spiegare la crisi del NapoliVai al contenuto
VIDEO. Allegri scherza sugli infortuni: "Non possiamo fare neanche il torello…"
Il Porto non vince da sei partite europee contro squadre italiane (3 pareggi, 3 sconfitte); l'ultimo successo risale al febbraio 2022 contro la Lazio in UEFA Europa League (2-1).
L'ultima squadra italiana a vincere in casa del Porto è stata la Juventus nel febbraio 2017 (2-0 in UEFA Champions League). Da allora, i portoghesi sono rimasti imbattuti nelle sei sfide casalinghe contro avversarie di Serie A, vincendone quattro (2 pareggi).
Dopo aver battuto il Bodø/Glimt 4-3 nel turno precedente, il Napoli punta a ottenere due vittorie consecutive in UEFA Champions League per la prima volta dal marzo 2023 (due successi, entrambi contro l'Eintracht Francoforte).
Il Porto ha perso entrambe le partite casalinghe di questa UEFA Champions League (0-2 contro il Manchester City e 0-1 contro il PSV). Solo una volta in precedenza i portoghesi hanno perso tre gare interne consecutive nelle maggiori competizioni europee, ovvero nelle prime tre della loro storia tra il 1956 e il 1962.
L'undici titolare del Napoli nella precedente gara di UEFA Champions League aveva un'età media di 30 anni e 126 giorni: si tratta della formazione più anziana schierata dal club nella competizione, nonché la più anziana tra tutte le squadre nelle prime tre giornate di questa stagione.
Il Napoli occupa il quarto posto in questa UEFA Champions League per tempo trascorso in fase di alta compattezza difensiva (61 minuti), dietro solo a Slovan Bratislava (75), Bodø/Glimt (73) e Viking (67).
Nelle prime tre giornate di questa UEFA Champions League, i due giocatori che hanno effettuato più passaggi che hanno rotto la prima linea di pressione avversaria sono stati Rafa Marín del Napoli (45) e Jakub Kiwior del Porto (44).
Kevin De Bruyne del Napoli ha creato 10 occasioni su azione in questa UEFA Champions League; solo Lamine Yamal (11) ne ha registrate di più nelle prime tre giornate. Il belga, inoltre, ne ha create più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore del Napoli in questa stagione (segue Leonardo Spinazzola con quattro).
I difensori del Napoli Amir Rrahmani (62) e Rafa Marín (38) si sono scambiati 100 passaggi in questa UEFA Champions League, il numero più alto tra qualsiasi coppia di compagni di squadra nella competizione nelle prime tre giornate.