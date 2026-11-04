Sulla clamorosa rimonta subita dalla Roma a Manchester pesano i due errori di Balerdi e Vasquez (che pure aveva parato un rigore…). Zielinski segna un gol bellissimo con l'Inter, Yamal e Doué invece ringraziano le "disturzioni dal basso" di Aston Villa e Villarreal. E ancora: due "doppi pali", palline da tennis in campo e fuochi d'artificio sul tetto dello stadio, fino al momento più commovente: il ricordo di Jesus De Miguel a Barcellona e Madrid

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