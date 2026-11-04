A fine primo tempo, l’argentino ha segnato il momentaneo 3-0 del Como al Lens ma non ha esultato, mostrando una maglietta speciale con la foto in bianco e nero di Jesus De Miguel, l’attaccante del Tenerife morto dopo uno scontro di gioco in un match di Segunda Division spagnola. Il talento del Como è infatti nato a Santa Cruz de Tenerife, alle Canarie, ed è cresciuto nelle giovanili proprio nella squadra dove giocava De Miguel. Anche suo padre, Pablo Paz, è stato calciatore del Tenerife

LENS-COMO 1-9, HIGHLIGHTS