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Nico Paz, dedica a Jesus De Miguel dopo il gol in Lens-Como. VIDEO

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A fine primo tempo, l’argentino ha segnato il momentaneo 3-0 del Como al Lens ma non ha esultato, mostrando una maglietta speciale con la foto in bianco e nero di Jesus De Miguel, l’attaccante del Tenerife morto dopo uno scontro di gioco in un match di Segunda Division spagnola. Il talento del Como è infatti nato a Santa Cruz de Tenerife, alle Canarie, ed è cresciuto nelle giovanili proprio nella squadra dove giocava De Miguel. Anche suo padre, Pablo Paz, è stato calciatore del Tenerife

LENS-COMO 1-9, HIGHLIGHTS

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