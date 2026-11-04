Lens-Como, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la splendida vittoria del Sinigaglia contro il Manchester United, il Como prova a dare continuità ai risultati in Champions e affronta il Lens in trasferta. Fabregas sceglie Caqueret e non Baturina nel trio di trequarti completato da Da Cunha e Nico Paz. Milla a centrocampo, Douvikas davanti. Cahuzac si affida alla qualità di Thauvin con Hazard alle spalle di Ivanovic. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras; Thauvin, Hazard; Ivanovic. All. Cahuzac.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas.
in evidenza
Thauvin: "Sarà una gara difficile ma vogliamo i tre punti"
"Importante per noi vincere e prendere punti. Sappiamo che il Como è una squadra molto grande, gioca molto bene e che sarà una gara difficile. E' un momento della mia vita dove mi hanno dato fiducia ed è stato importante, per questo sono tornato in Francia: per giocare la Champions. Sono molto felice, l'ambiente allo stadio è molto bello"
Il Como, ha battuto il Venezia per 1-0, conquistando la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Il successo, ottenuto grazie al rigore trasformato da Lucas Da Cunha nel primo tempo, ha permesso alla squadra di consolidare il quarto posto in Serie A. Con 23 punti nelle prime 10 partite, il Como è a cinque punti dalla capolista Lazio e a due punti dall'Inter, seconda in classifica, che affronterà domenica.
La formazione del Lens in grafica
Lens, le scelte di formazione
Cahuzac si affida al talento di Thauvin che agirà con Hazard alle spalle di Ivanovic. A sinistra gioca Skoras mentre Udol è sulla linea a tre in difesa insieme a Antonio e Baidoo
Como, le scelte di formazione
Fabregas risolve il ballottaggio tra Caqueret e Baturina, gioca il primo sulla trequarti con Da Cunha e Nico Paz. Douvikas terminale offensivo, a centrocampo Milla e Perrone. In porta Butez
La maglia che il Lens utilizzerà per la sfida al Como
Il Como si prepara alla trasferta di Lens
Le formazioni ufficiali
LENS (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras; Thauvin, Hazard; Ivanovic. All. Cahuzac.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas. All. Fabregas.
Statistiche e curiosità
Questa sarà la prima partita del Lens contro una squadra italiana dopo quasi 20 anni, dall'ultima sfida nella fase a gironi di Coppa UEFA contro il Parma (i francesi persero per 1-2 il 29 novembre 2006).
Lens, gli unici precedenti contro una italiana sono quelli con il Milan nel 2002-03
Gli unici precedenti del Lens contro avversarie italiane in UEFA Champions League risalgono alla stagione 2002/03 contro il Milan: i francesi persero 1-2 in trasferta, per poi vincere 2-1 in casa nella fase a gironi.
Lens senza gol nelle ultime due gare in casa in Europa
Il Lens non ha segnato in nessuna delle ultime due partite casalinghe nelle principali competizioni europee, tante quante le volte in cui era rimasto a secco nelle prime 41 giocate tra l'ottobre 1975 e il dicembre 2023. L'unica volta in cui hanno perso due gare interne consecutive è stato tra il dicembre 1995 (0-1 contro lo Slavia Praga) e il settembre 1996 (0-1 contro la Lazio).
Como, record di gol segnati da una italiana nelle prime tre gare di Champions
Il Como ha segnato 10 gol nelle prime tre partite di UEFA Champions League, il massimo mai raggiunto da una squadra italiana nelle prime tre gare di Coppa dei Campioni (dal 1955) e il dato più alto per qualsiasi formazione dal 1973, quando il Club Brugge ne realizzò 12.
I numeri del Lens per quanto riguarda i tiri in porta
Tra la seconda e la terza giornata di questa UEFA Champions League, solo quattro squadre hanno effettuato più tiri del Lens (40), che è tra le otto formazioni capaci di superare quota 40 conclusioni nelle ultime due giornate. Sette di queste hanno segnato almeno quattro gol, mentre il Lens non ha realizzato nemmeno una rete
Como, 10 gol in questa Champions segnati su azione
Tutti i 10 gol del Como in questa UEFA Champions League sono stati segnati su azione. Si tratta del totale più alto di gol su azione registrato da qualsiasi squadra nelle prime tre giornate, a pari merito con i campioni in carica del Paris Saint-Germain (10).
Lens senza clean sheet da 16 partite in Champions League
Il Lens non mantiene la porta inviolata da 16 partite di UEFA Champions League, dalla vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nel vecchio Wembley nel novembre 1998. Nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, le uniche squadre francesi con una striscia più lunga sono il Monaco (23, 2016-24) e il Marsiglia (18, 2012-22).
Nico Paz ha partecipato a cinque gol in questa Champions
Nico Paz del Como ha partecipato a cinque gol in questa UEFA Champions League (2 gol, 3 assist). L'unico giocatore argentino Under 23 ad aver fornito più assist in una singola edizione è Lionel Messi (5 nel 2008/09).
Thauvin ha creato 15 occasioni in questa Champions
Florian Thauvin del Lens ha creato 15 occasioni in questa UEFA Champions League, il dato più alto per qualsiasi giocatore nelle prime tre giornate. Si tratta già di un numero superiore a quello registrato da qualsiasi giocatore del Lens nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2023/24.
Douvikas ha segnato in tutte e tre le gare di Champions disputate dal Como finora
Tasos Douvikas del Como ha segnato in tutte e tre le partite di UEFA Champions League disputate finora; Alessandro Del Piero è l'unico giocatore ad aver segnato nelle prime quattro gare di una squadra nella competizione, andando a segno nelle prime cinque della Juventus nel 1995/96. L'unico giocatore greco ad aver segnato in quattro gare consecutive in assoluto è Vangelis Pavlidis, tra gennaio e febbraio 2025 con il Benfica