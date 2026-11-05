Como, la gioia di Liberali e Papaccioli: "Grati a Fabregas, serata incredibile"

Nel VIDEO il racconto della notte memorabile del Como in Champions League attraverso le parole di due dei protagonisti meno attesi. Mattia Liberali e Matteo Papaccioli, fra i più giovani italiani della storia a segnare in Champions. "Grato a Fabregas e anche a Mattia per l'assist" dice sorridendo Papaccioli a Marina Presello mentre Liberali pensa subito alla prossima sfida con l'Inter: "Serata bellissima che va resettata perché la prossima partita sarà più difficile di questa"

GOL PIU' GIOVANI ITALIANI IN CHAMPIONS