Champions League, martedì 24 e mercoledì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW , la quinta giornata della "League Phase". 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport. Mercoledì 25 novembre appuntamento anche con la Youth League: PSG U19-Roma U20

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 24 e mercoledì 25 novembre, la quinta giornata della competizione europea per club, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21.00 saranno Napoli e Como le prime italiane a scendere in campo: gli azzurri affronteranno all’Etihad Stadium il Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 252), mentre i lariani sfideranno al Sinigaglia l’AEK Atene (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K). Mercoledì alle 21.00 sarà la volta dell’Inter, impegnato al San Siro contro lo Stoccarda (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche la sfida PSG-Roma: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Inoltre, mercoledì 25 ottobre, appuntamento con la Youth League: alle 16, su Sky Sport Calcio, l’incontro tra PSG U19 e Roma U20, valido per la quinta giornata della “League Phase”.