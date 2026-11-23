Quinto turno della fase campionato di Champions League per il Napoli di scena sul campo del Manchester City. La grande serata di Kevin De Bruyne che sarà fra i protagonisti della squadra di Allegri ancora alle prese con l'emergenza infortuni. In campo la squadra che ha sconfitto il Torino. Nel City Maresca ha qualche dubbio in attacco dove Doku potrebbe lasciare spazio inizialmente a Ndiaye. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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