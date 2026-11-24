L'allenatore nerazzurro ha introdotto a Sky la sfida di mercoledì a San Siro: "C'è stato poco tempo per riguardare con dispiacere quanto accaduto a Bergamo, ma serve mantenere lucidità e ora c'è un'altra competizione. La squadra deve solo mantenere continuità". Sui singoli: "Zielinski non ci sarà, Lautaro e Thuram vedremo domani. E Calhanoglu sta facendo gli esami". Inter-Stoccarda è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Un pareggio amaro nel weekend a Bergamo, ma è di nuovo tempo di Champions League. E dopo un inizio in salita in Europa, l’Inter si è rilanciata vincendo le ultime due contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Appuntamento mercoledì alle 21 a San Siro contro lo Stoccarda (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), entrambe attualmente in zona playoff e separate da un punto in classifica a favore dei tedeschi. Nerazzurri a caccia del tris e del sorpasso, sfida che Cristian Chivu ha introdotto ai microfoni di Sky Sport.



Quanto è importante ripartire subito?

"Abbiamo analizzato l’accaduto a Bergamo, domani è un’altra sfida in Champions. C’è stato poco tempo per riguardare con dispiacere l’accaduto. Abbiamo fatto anche buone cose, serve mantenere la lucidità nell’analisi. Domani è un’altra competizione, continuiamo come nelle ultime due partite in Champions".



Come l’Inter può portare a casa i tre punti?

"L’Inter deve fare l’Inter con personalità, qualità e anche attenzione allo Stoccarda che mette intensità, verticali e nei duelli hanno una buona struttura. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Servirà una partita di continuità nelle due fasi".



La squadra che risposte ti ha dato e cosa vi siete detti per limare i difetti?

"Ha tanti pregi, il carattere l’ha dimostrato negli anni. Deve solo avere continuità per attenzione, concentrazione e dimostrazione".



Come stanno Lautaro, Thuram e Zielinski?

"Zielinski non lo avremo. Marcus e Lautaro vedremo domani".



Cosa è cambiato in Champions per l’Inter?

"Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. La nostra opportunità si chiama Stoccarda: servirà mettere in campo valori e principi per essere competitivi".



Calhanoglu come sta?

"Sta facendo esami, quando arriverà l’esito ve lo faremo sapere…".