Così il centrocampista nerazzurro a Sky alla vigilia della Champions: "Servirà la nostra versione migliore. Dobbiamo lavorare su lucidità e gestione, ma non sono preoccupato. I gol presi? Se siamo concentrati non ci creano problemi, viceversa il troppo relax non fa bene". E sui compagni: "Calhanoglu è un'assenza importante, Pio merita complimenti per tutto quello che fa". Inter-Stoccarda è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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