Sbagliare un rigore al 30' e ripresentarsi sul dischetto appena tre minuti dopo. Se cercate una dose di coraggio, chiedete all'attaccante colombiano dello Sporting. Contro lo United, il suo primo tentativo è da dimenticare: tiro aperto e debole. Al 33', però, è proprio il portiere a commettere fallo su di lui, concedendo un altro rigore. E chi si presenta dagli undici metri? Sempre lui. Stavolta cambia angolo, incrocia il destro e segna. Guarda il VIDEO qui sopra

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