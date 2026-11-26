Nel post del match con il Psg, intervistato da una tv brasiliana, il romanista ha ammesso di aver provato scherzosamente a convincere il suo connazionale a scegliere la destinazione giallorosa: “Gli ho detto ‘vieni, vieni’ ma spetta a lui decidere. Se venisse, sarà accolto bene dai tifosi e anche da noi”

Wesley ha invitato Endrick a giocare nella Roma. L’esterno brasiliano è amico dell’attaccante del Real Madrid, suo connazionale e compagno nella Seleçao. E nel post della partita pareggiata 2-2 a Parigi contro il Psg, Wesley ha rivelato di aver detto a Endrick di scegliere la destinazione giallorossa per il suo futuro. Una battuta, quella di Wesley, perchè non si tratta certamente di una trattativa per portare in giallorosso il talento 20enne del Real, che a gennaio potrebbe cambiare squadra e a cui è interessato anche il Milan.