Introduzione

Inizia la nuova super Champions, ecco i primi premi di MVP delle partite. Barella è il migliore in campo per l'Uefa in Manchester City-Inter, mentre Yildiz si prende il premio nell'esordio vincente della Juventus sul PSV, così come Ederson nel pareggio dell'Atalanta. Milan ko e premio a Gravenberch del Liverpool, mentre in Bologna-Shakhtar il titolo non va al para rigori Skorupski, ma a Matviyenko

