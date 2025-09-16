Esplora tutte le offerte Sky
l'analisi

Ritrovarsi, soffrire, crederci: la strada dell'Inter per tornare protagonista in Champions

Giuseppe Bergomi

©Getty

Più che sulla tattica Chivu dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori. Lautaro lo aiuterà sicuramente sotto questo aspetto, è un capitano vero e dà sempre l’esempio. Ma non è facile riprendersi dopo una sconfitta come quella arrivata in finale contro il Psg. Lo so perché ci sono passato. La sconfitta più grande che ho vissuto è stata a Italia ’90. Non vincere quel Mondiale è stato un colpo durissimo da superare. Ma poi bisogna rialzarsi. E si riesce a farlo solo ritrovando le giuste motivazioni dentro di sé

