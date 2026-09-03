Como, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Il Como ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Fuori dall'elenco Caqueret, Addai e Kambwala. Dentro anche gli ultimi arrivati Robert Sanchez e Moise Kean. Gli uomini di Fabregas esordiranno in casa contro il Lipsia giovedì 10 settembre
PORTIERI
- Jean Butez
- Robert Sanchez
DIFENSORI
- Trevoh Chalobah
- Jacobo Ramon
- Alberto Dossena
- Marc Kempf
- Yan Couto
- Ivan Smolcic
- Kaiki
- Alex Valle
CENTROCAMPISTI
- Lucas da Cunha
- Luis Milla
- Maximo Perrone
- Martin Baturina
- Nico Paz
- Samuele Ricci
- Mattia Liberali
ATTACCANTI
- Assane Diao
- Jesus Rodriguez
- Anastasios Douvikas
- Moise Kean
LISTA B
- Dylan Sgarbi
- Riccardo Cassano
- Matteo Papaccioli
- Francesco Andrealli
GLI ESCLUSI
- Mauro Vigorito
- Edoardo Goldaniga
- Willy Kambwala
- Maxence Caqueret
- Adrian Lahdo
- Jayden Addai