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Como, la lista Uefa per la Champions League 2026-2027: i giocatori

Champions League

Il Como ha ufficializzato la lista per la League Phase di Champions League. Fuori dall'elenco Caqueret, Addai e Kambwala. Dentro anche gli ultimi arrivati Robert Sanchez e Moise Kean. Gli uomini di Fabregas esordiranno in casa contro il Lipsia giovedì 10 settembre

CALENDARIO DEL COMO

PORTIERI

  • Jean Butez
  • Robert Sanchez
     

DIFENSORI

  • Trevoh Chalobah
  • Jacobo Ramon
  • Alberto Dossena
  • Marc Kempf
  • Yan Couto
  • Ivan Smolcic
  • Kaiki
  • Alex Valle
     

CENTROCAMPISTI

  • Lucas da Cunha
  • Luis Milla
  • Maximo Perrone
  • Martin Baturina
  • Nico Paz
  • Samuele Ricci
  • Mattia Liberali
     

ATTACCANTI

  • Assane Diao
  • Jesus Rodriguez
  • Anastasios Douvikas
  • Moise Kean
     

LISTA B

  • Dylan Sgarbi
  • Riccardo Cassano
  • Matteo Papaccioli
  • Francesco Andrealli
     

GLI ESCLUSI

  • Mauro Vigorito
  • Edoardo Goldaniga
  • Willy Kambwala
  • Maxence Caqueret
  • Adrian Lahdo
  • Jayden Addai

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