Giovedì 10 settembre 2026 sarà un giorno storico per il Como, che alle 21 vivrà il suo esordio assoluto in Champions League ospitando il Lipsia al 'Sinigaglia' (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Intanto Cesc Fabregas presenta la partita in conferenza stampa affiancato dal capitano Lucas Da Cunha: segui le parole dell'allenatore spagnolo con il nostro liveblog
Giocate nel vostro stadio, è stato fatto un lavoro pazzesco. Che importanza avrà giocare in casa?
Da Cunha: "Giocare a casa per noi è incredibile, è da tanto che non giochiamo qui. Abbiamo visto che lo stadio è pronto e noi saremo pronti"
Quali sono i segnali che coglie e che le fanno capire che la sua squadra è pronta per questo debutto? Ci può anticipare qualcosa sul discorso che farà prima della partita?
Fabregas: "Capisco ovviamente che domani il tema sarà la prima partita della storia in Champions per il Como ma per noi sarà una partita come le altre. Adesso stiamo arrivando a un livello che, due minuti prima della riunione, qualche scelta la devo fare. Questo fa capire quanto il livello si è alzato e quanto sono vicini i giocatori. Adesso nessuno può sapere chi gioca domani. Tutti sono preparati per dare una mano. Discorso? Non me lo preparo, sono una persona a cui viene tutto da dentro. Sono uno che dice quel che sento"
Domani sceglierei il primo storico 11 del Como in Champions. Nel fare le scelte, deciderai in base alle caratteristiche o all'esperienza?
Fabregas: "Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all'obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l'esperienza. Che vuole dire? Ieri ti posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato... La scelta più giusta sarà chi mi penso mi aiuterà di più
a vincere"
Domanda per Da Cunha, le tue emozioni. Hai giocato tante partite ma domani non sarà come le altre...
Da Cunha: "Domani sarà la prima gara della Champions, sono molto felice. Vengo dalla Serie B, sono onorato di poter giocare in Champions. La squadra è serena, non vediamo l'ora di iniziare questa competizione. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene"
Domani esordio storico, che emozioni prova e che gara si aspetta?
Fabregas: "Prima di tutto vorrei mandare un messaggio di forza alla nostra calciatrice Roberta Picchi. Siamo una famiglia, le diamo un grande abbraccio. Siamo con lei. Domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere. Sono una grande squadra e noi vogliamo essere al top. Vediamo come va, ma c'è fiducia"
INIZIA LA CONFERENZA DI FABREGAS
Prima europea per Fabregas: gli allenatori più presenti
Cesc Fabregas è all'esordio in Champions League e si confronterà con un altro debuttante, Martin Demichelis. Quali sono, invece, gli allenatori con più presenze in panchina in Champions League? Scoprilo nella classifica sotto.
Gli allenatori con più presenze in Champions League: Mourinho sale a quota 161Vai al contenuto
La classifica marcatori all-time della Champions
Kylian Mbappé, miglior goleador di Champions della scorsa stagione, riapre anche quest'edizione andando a segno contro l'Inter: il francese raggiunge un'ex leggenda del Real Madrid, a cui si avvicina anche Haaland. Ecco i migliori marcatori di sempre della Champions e a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)
Marcatori all-time in Champions: Mbappé raggiunge una leggenda RealVai al contenuto
Italiane in Champions, il pronostico a 'Sky Calcio Club'
Durante l'ultima puntata di 'Sky Calcio Club', andata in onda domenica 6 settembre, i talent di Sky Sport hanno fatto i loro pronostici sui possibili piazzamenti di Inter, Roma, Napoli e Como in Champions. Ecco cosa hanno detto...
Champions, come andranno le italiane?Vai al contenuto
Italia, parte la corsa al posto extra per la stagione 2027-28
Nuova stagione, nuovi calcoli e nuova rincorsa al famoso posto extra per la Champions League. Quest'anno al via ci sono ben nove inglesi nelle coppe, sette le italiane in partenza. In vetta al (molto) provvisorio ranking c'è l'Azerbaijan, frutto dei punti ottenuti nei turni preliminari, Italia 13^. Come funziona e chi vince il posto in più: ecco il ranking per Nazioni
Nuovo anno, nuovo Ranking per nazioni: da dove riparte la corsaVai al contenuto
Champions, la previsione del Supercomputer Opta
Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato le proprie previsioni, indicando l'Arsenal come principale favorita. Il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni, è fuori dal podio. Il Como è 16°...
Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo il Supercomputer OptaVai al contenuto
Champions, quanto incasseranno le italiane
37,32 milioni di euro: è questa la cifra minima che il Como incasserà partecipando alla Champions League. Ancora una volta, la massima competizione europea prevede premi molto ricchi per i club. Guarda i dati (fonte: Calcio e Finanza)
Quanto si guadagnerà nella Champions 26/27 e i ricavi minimi delle italianeVai al contenuto
Como, tutte le curiosità in vista dell'esordio con il Lipsia
La squadra di Fabregas è pronta a esordire in Champions contro il Lipsia. Fabregas proverà a spezzare la sua personale "maledizione Champions" affidandosi anche ai nuovi acquisti. Paz e compagni sono pronti a vivere una serata storica e a disputare la prima gara stagionale in un Sinigaglia rinnovato
Como, la vigilia dell'esordio in Champions League: giovedì la sfida con il LipsiaVai al contenuto
Suwarso cede il suo posto ai tifosi più anziani
Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rinunciato al proprio posto in tribuna in occasione della partita di Champions League contro il Lipsia per cederlo ai tifosi più anziani
Como, il presidente Suwarso cede il suo posto ai tifosi più anzianiVai al contenuto
Como, Fabregas punta sull'esperienza europea dei nuovi
Nel VIDEO, Marco Demicheli fa il punto sulla vigilia del Como, soffermandosi sul bagaglio di esperienza europea che i nuovi (come Kean, Yan Couto e Chalobah) possono portare alla squadra di Fabregas.
Giornata di vigilia per il Como, che si prepara al suo esordio assoluto nelle Coppe Europee con la sfida in programma giovedì 10 settembre: alle 21, al Sinigaglia arriva il Lipsia, allenato da Martin Demichelis. Alle 17 parlano Fabregas e Da Cunha in conferenza stampa: seguila con il nostro liveblog.