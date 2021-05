9/9

2020-2021: MANCHESTER CITY-CHELSEA



L’Inghilterra raggiunge la Spagna nel numero di finali-derby (3 a 3), la terza diversa. Curiosamente, tre settimane prima della finale in programma il 29 maggio, City e Chelsea si affronteranno in campionato. All’andata vinse il City (sulla panchina del Chelsea c'era Lampard); in questa stagione, però, si sono affrontate anche in semifinale di FA Cup, con la vittoria del Chelsea (1-0)



In campionato (ancora in corso): Man. City 1°, Chelsea 4°