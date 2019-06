FULMINE KYLIAN - Secondo i dati raccolti, per segnare quel gol, Mbappé registrò uno scatto lungo 28.35 metri in appena 3.24 secondi. Darren Campbell - ex velocista britannico, oro olimpico a Atene 2004 e coach di più di cinquanta calciatori professionisti, tra cui Andriy Shevchenko - commenta così: "Usa le braccia nel modo giusto, avanti e indietro. Quando lo guardi correre non si sporge in avanti, ma le sue ginocchia si sollevano di fronte a lui. Questo è importante per creare il tempo di recupero nei muscoli posteriori della coscia".