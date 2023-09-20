 Champions League, i giocatori più giovani ad aver fatto gol. La classifica | Sky Sport
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Champions League, i giocatori più giovani ad aver fatto gol. CLASSIFICA

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David Boly (classe 2009) trova il suo primo gol in Champions 4 minuti dopo il suo debutto in Villarreal-Psg ed è tra i marcatori più giovani di sempre nella storia della competizione. In testa due giocatori del Barcellona, in classifica tanti campioncini che non sempre si sono confermati nel corso della loro carriera (dati Transfermarkt)

IL VIDEO DEL GOL DI BOLYVILLARREAL-PSG 0-6: HIGHLIGHTS

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