Champions League, i giocatori più giovani ad aver fatto gol. CLASSIFICA
David Boly (classe 2009) trova il suo primo gol in Champions 4 minuti dopo il suo debutto in Villarreal-Psg ed è tra i marcatori più giovani di sempre nella storia della competizione. In testa due giocatori del Barcellona, in classifica tanti campioncini che non sempre si sono confermati nel corso della loro carriera (dati Transfermarkt)
- Primo gol in Champions a 18 anni, 1 mese e 13 giorni contro l’Olympiacos (vittoria per 2-1 il 28 settembre 2011)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 11 mesi e 28 giorni contro la Lazio (vittoria per 4-1 il 23 febbraio 2021)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 11 mesi e 24 giorni contro il Manchester United (vittoria per 4-3 l'8 novembre 2023)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 11 mesi e 17 giorni contro il Rosenborg (vittoria per 2-1 il 6 dicembre 2005)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 11 mesi e 12 giorni contro il Siviglia (vittoria per 3-1 il 2 novembre 2022)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 11 mesi e 9 giorni contro l'Anversa (sconfitta per 3-2 il 13 dicembre 2023)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 10 mesi e 25 giorni contro il Ferencvaros (vittoria per 5-1 il 20 ottobre 2020)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 10 mesi e 8 giorni contro il Girona (vittoria per 2-1 il 29 gennaio 2025)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 9 mesi e 25 giorni contro il Fenerbahce (vittoria per 5-2 il 21 ottobre 2008)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 9 mesi e 16 giorni contro il Manchester City (sconfitta per 2-1 il 14 aprile 2021)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 9 mesi e 12 giorni contro il Villarreal (vittoria per 6-0 il 3 novembre 2026)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 9 mesi e 5 giorni contro il Borussia Dortmund (pareggio per 1-1 il 13 dicembre 2023)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 8 mesi e 21 giorni contro il Ludogorets (vittoria per 4-0 il 4 novembre 2014)
- Primo gol in Champions a 17 anni e 8 mesi contro il Brugge (vittoria per 4-0 il 22 ottobre 2025)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 7 mesi e 25 giorni contro il Panathinaikos (sconfitta per 2-1 il 27 febbraio 2002)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 7 mesi e 4 giorni contro lo Schalke 04 (vittoria per 1-0 l'1 aprile 2008)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 7 mesi e 3 giorni contro il Rosenborg (vittoria per 5-1 il 7 dicembre 2004)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 7 mesi e 1 giorno contro il Lione (sconfitta per 7-1 il 7 dicembre 2011)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 6 mesi e 10 giorni contro il Rosenborg (sconfitta per 5-1 l'1 ottobre 1997)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 4 mesi e 27 giorni contro il Porto (vittoria per 4-0 il 13 settembre 2022)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 3 mesi e 27 giorni contro il Barcellona (vittoria per 3-2 il 13 dicembre 2023)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 3 mesi e 21 giorni contro il Borussia Dortmund (sconfitta per 4-2 il 21 ottobre 2025)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 3 mesi e 14 giorni contro il Copenaghen (sconfitta per 3-2 il 26 novembre 2025)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 2 mesi e 8 giorni contro il Monaco (sconfitta per 2-1 il 19 settembre 2024)
- Primo gol in Champions a 17 anni, 1 mese e 9 giorni contro l’Inter (vittoria per 2-1 il 10 dicembre 2019)