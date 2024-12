Giovedì 5 dicembre la Lazio ospita il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Grande turnover per entrambi gli allenatori. Baroni cambia 6 titolari rispetto alla sconfitta di Parma, in attacco spazio a Noslin supportato da Tchaounà Pedro Zaccagni. Conte modifica additittura tutta la formazione, con ben 11 cambi rispetto al successo contro il Torino: il riferimento avanzato sarà Simeone, alle sue spalle ci sarà Raspadori

CONTE: "AFFRONTEREMO LA LAZIO CON GRANDE IMPEGNO"