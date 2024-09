I difensori che hanno fermato Haaland in carriera

Da quando Haaland è al Manchester City (quindi in due edizioni di Champions più quella in corso) ha affrontato finora 9 squadre diverse (alcune anche in edizioni diverse, come nel caso dell'Inter). Solo contro 3 squadre non è mai andato a segno. Detto dell'Inter di Acerbi, la seconda è la Stella Rossa, che però ha affrontato solo una volta (Champions 2023/24, fase a gironi). All'andata il City vince 3-1 ma Haaland non segna, limitandosi a un assist per Julian Alvarez. A marcarlo, piazzato al centro della difesa a 5 della Stella Rossa, c'è il capitano Dragovic, di chiare origini serbe ma austriaco di nascita. Classe 1991 (Haaland è un 2000) è cresciuto nell'Austria Vienna ma quando Haaland era al Salisburgo aveva già lasciato il campionato austriaco. I due si sono però affrontati in Bundesliga, con Haaland al Dortmund e Dragovic al Bayer Leverkusen, per due volte: prima nel campionato 2019/20 e poi nella stagione 2020/21. Un totale di 90' da avversari, con Haaland che non va mai in gol. I due si ritrovano, come detto, nella Champions 2023/24 e nuovamente Dragovic ferma Haaland, costretto però a saltare il ritorno per infortunio