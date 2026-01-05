E siamo all'ultimo allenatore esonerato, ovvero Ruben Amorim. Subentrato nel novembre del 2024, con il portoghese lo United ha raggiunto la finale di Europa League, poi persa contro il Tottenham, e ha chiuso al suo primo anno in Premier al 15° posto. Fuori dal giro Europa, viene esonero a inizio 2026 dopo due deludenti pareggi contro Wolves e Leeds. Anche se a fare più scalpore, forse, sono le sue parole in conferenza stampa dopo il match contro il Leeds: "Io sono venuto qui per fare il manager del Manchester United, non semplicemente l’allenatore. Voglio che questo punto sia chiaro e che si sappia che sarà così per i prossimi 18 mesi, o fino a quando la dirigenza non deciderà di cambiare". Amorim saluta i Red Devils al sesto posto a quota 31 punti, giusto 3 in meno dalla zona Champions, ma con la peggior media punti tra tutti gli altri allenatori post Ferguson. Al suo posto, a interim, Darren Fletcher.

Stagioni : 2024 (novembre)/25, 2025/26 (fino a gennaio)

: 2024 (novembre)/25, 2025/26 (fino a gennaio) Trofei : 0

: 0 Media punti: 1,43