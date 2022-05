Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni della finale di Champions League

Dopo la finale del 2018 vinta dai Blancos, i Reds cercano una rivincita allo Stade de France. Klopp si affida a Salah, Mané e Luis Diaz, in vantaggio su Jota e Firmino. Ancelotti lancia Valverde titolare nel tridente con Benzema e Vinicius jr. Calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIVERPOOL-REAL MADRID Condividi

Dopo un cammino lungo e a tratti non semplice, Real Madrid e Liverpool si sfideranno nell'atto conclusivo della Champions League, in programma questa sera allo Stade de France. Dopo la finale persa nel 2018 a Kiev per 3-1, i Reds sfideranno i Blancos dopo aver chiuso al secondo posto in Premier League - dietro al Manchester City - e dopo aver eliminato Inter, Benfica e Villarreal nella fase a eliminazione diretta della Champions League. La squadra di Ancelotti arriva invece da campione di Spagna e dopo un cammino faticoso e difficile in Europa: dopo il PSG agli ottavi, il Real ha infatti dovuto affrontare Chelsea e Manchester City nei due turni successivi. Calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Il Liverpool si affida a Salah, Manè e Luis Diaz: non c'è Thiago leggi anche Klopp: "Vogliamo scrivere la storia" Solito 4-3-3 per Jurgen Klopp, che in difesa si affida ovviamente ad Alisson in porta, Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce, Matip e Van Dijk centrali. A centrocampo non c'è Thiago, ma Henderson e Keita nel ruolo di mezzali, Fabinho davanti alla difesa. Il tridente sarà composto da Salah a destra, Mané come "falso nueve" e Luis Diaz a sinistra, al momento in vantaggio su Jota e Firmino.

LIVERPOOL (4-3-3) Probabile formazione: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

Real Madrid, Valverde nel tridente con Benzema e Vinicius Jr leggi anche Ancelotti: "Meritiamo di essere qui, daremo tutto" Stesso modulo anche per Carlo Ancelotti, ma con caratteristiche diverse. In porta ci sarà Courtois, la linea difensiva sarà composta da Carvajal a destra, Mendy a sinistra, Alaba e Militao centrali. "Classico" centrocampo a tre formato da Modric, Kroos e Casemiro, mentre nel tridente - accanto agli inamovibili Benzema e Vinicius jr - toccherà a Valverde a destra. Panchina per Camavinga e Rodrygo.