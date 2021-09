Prima volta al Gewiss Stadium in Champions coi tifosi per i nerazzurri, opposti agli svizzeri nel gruppo F. Gasperini conferma in attacco Pessina e Malinovskyi a sostegno di Zapata, si rivede Muriel in panchina. Zappacosta preferito a Maehle, Djimsiti al posto dell'indisponibile Palomino. Wagner punta su Siebatcheu decisivo contro lo United. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD