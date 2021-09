Juventus Chelsea, tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions League

Allo Stadium si affrontano Juventus e Chelsea per la seconda giornata del gruppo H di Champions League. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie: chi vince salirà in testa al girone. Tutte le curiosità e le statistiche della gara che vedrà impegnata la squadra di Allegri

Quando e dove si giocherà Juventus-Chelsea? La partita tra Juventus e Chelsea, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà questo mercoledì alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile vedere Juventus-Chelsea? leggi anche Champions, partite e curiosità sulla 2^ giornata Su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire Juventus-Chelsea in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? Quella di mercoledì sarà la quinta sfida tra le due squadre in Champions League. Il bilancio vede una vittoria per parte e due pareggi. L'ultimo confronto è stato vinto dalla Juventus il 20 novembre 2012: i bianconeri, allora allenati da Antonio Conte, vinsero contro i blues per 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Vidal e Giovinco. Anche in quell'occasione la partita era valida per la fase a gironi. L'ultima vittoria del Chelsea invece risale al 25 febbraio 2009: era l'andata degli ottavi di finale e un gol di Drogba permise ai blues di vincere 1-0 (al ritorno il 2-2 qualificò gli inglesi).

Curiosità La Juventus ha vinto 11 degli ultimi 12 incontri nella fase a gironi di Champions. L'ultima sconfitta risale allo scorso ottobre (0-2 in casa, contro il Barcellona). Le ultime tre vittorie, sempre nella fase a gironi, sono arrivate con lo stesso risultato: 3-0, contro Barcellona, Dynamo Kiev e Malmo. La Juve poi si esalta contro i campioni in carica: sono ben 7 le vittorie contro le squadre detentrici del titolo. Solo il Real Madrid ha fatto meglio (11). Il punto forte del Chelsea invece potrebbe essere la difesa: i blues, dall'inizio della scorsa stagione di Champions, hanno subito solo 4 gol in 14 partite, mantenendo per ben 10 volte la porta inviolata (tutti i clean sheets sono arrivati con Edouard Mendy).