Champions, partite e curiosità sulla 2^ giornata

Ajax-Besiktas, martedì 28 settembre, ore 18.45 L'Ajax ha vinto tutti i quattro precedenti contro il Besiktas in competizioni europee. La formazione olandese ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe in Champions League; il Besiktas non mantiene la porta inviolata fuori casa in Champions dal novembre 2009. Shakhtar Donetsk-Inter, martedì 28 settembre, ore 18.45 Questo sarà il sesto incontro tra Shakhtar Donetsk e Inter in competizioni europee (0-0 gli ultimi due, nella fase a gironi della Champions 2020-2021), con la formazione ucraina ancora alla ricerca della prima vittoria. I nerazzurri sono imbattuti in Champions contro squadre ucraine. L'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha vinto solo uno dei suoi sette precedenti incontri con l'Inter. Dortmund-Sporting Lisbona, martedì 28 settembre, ore 21 Borussia Dortmund e Sporting Lisbona si incontreranno per la terza volta in una competizione europea, dopo essere stati sorteggiati nello stesso girone di Champions League nel 2016/17 (due vittorie per il Borussia). Il Borussia Dortmund ha una percentuale di vittorie del 100% in casa contro avversarie portoghesi nelle competizioni europee, avendo vinto tutte e sei le precedenti partite. Porto-Liverpool, martedì 28 settembre, ore 21 Il Porto ha affrontato il Liverpool in otto precedenti occasioni in competizioni europee, sei delle quali in Champions League, ed è ancora alla ricerca della prima vittoria contro i Reds. Il Porto ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre partite della fase a gironi all'Estádio do Dragão in Champions League. Il Liverpool è imbattuto nelle ultime cinque partite in trasferta nella fase a gironi della competizione.

Milan-Atletico-Madrid, martedì 28 settembre, ore 21 leggi anche Champions, la situazione girone per girone Gli unici precedenti tra Milan e Atletico Madrid in competizioni europee risalgono alla Champions League 2013/14, dove la squadra italiana ha perso entrambe le gare ed è stata eliminata agli ottavi di finale. I rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 17 partite contro avversarie spagnole in competizioni europee; l'Atletico Madrid ha perso cinque delle ultime nove trasferte in Champions League. Psg-Manchester City, martedì 28 settembre, ore 21 Psg e Manchester City si incontreranno per la sesta volta, con i francesi ancora alla ricerca della prima vittoria in questa sfida (2N, 3P); solo contro la Juventus (otto) il Paris Saint-Germain ha giocato più partite nelle competizioni europee senza vincere. Il Psg non ha vinto nelle ultime tre partite casalinghe di Champions League; il City è invece imbattuto nelle ultime 10 trasferte della competizione. Lipsia-Brugge, martedì 28 settembre, ore 21 Questo sarà il primo incontro tra Lipsia e Club Brugge, nonché il primo scontro in assoluto della squadra tedesca con un’avversaria belga in una competizione europea. Il Lipsia ha segnato almeno due gol in sei delle ultime sette partite casalinghe di Champions. Real Madrid- Sheriff Tiraspol, martedì 28 settembre, ore 21 Questa è solo la seconda volta che un club spagnolo e uno moldavo si incontrano nelle competizioni europee. Lo Sheriff Tiraspol ha vinto 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk nell’esordio in Champions League. Il Real Madrid non è riuscito a segnare solamente una volta nelle ultime 37 gare casalinghe della fase a gironi della competizione.

Atalanta-Young Boys, mercoledì 29 settembre, ore 18.45 leggi anche Champions League, gli arbitri delle italiane L’Atalanta non ha mai incontrato squadre svizzere nelle competizione europee. Dopo aver perso le prime tre gare nella fase a gironi della Champions League 2019/20, la squadra nerazzurra ha perso solo una delle seguenti 10 partite giocate nella fase a gironi. L’Atalanta ha realizzato 30 reti in Champions League e nessuno di questi è stato segnato da giocatori italiani, anche lo Young Boys non ha hai mai avuto un marcatore svizzero nei sei gol realizzati nella competizione. Zenit-Malmo, mercoledì 29 settembre, ore 18.45 Questo sarà il primo scontro tra una squadra russa e una svedese in una grande competizione europea (escluse le qualificazioni) dall'ottobre 2007. Lo Zenit San Pietroburgo ha ottenuto solo un punto nelle ultime otto partite della fase a gironi di Champions League. Tra tutte le squadre che hanno giocato almeno 10 partite di Champions League, il Malmo ha la percentuale più alta di partite perse. Bayern Monaco-Dinamo Kiev, mercoledì 29 settembre, ore 21 Il Bayern Monaco e la Dinamo Kiev si sono incontrate 10 volte nelle competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto metà di quelle sfide (1N, 4P). Il Bayern Monaco ha vinto tutte e quattro le precedenti partite casalinghe contro la Dinamo Kiev in Coppa dei Campioni/Champions League. la formazione tedesca ha vinto 32 delle ultime 34 partite casalinghe della fase a gironi di Champions League. Benfica-Barcellona, mercoledì 29 settembre, ore 21 Il Benfica ha vinto la sua prima partita in assoluto contro il Barcellona in una competizione europea (3-2 nella finale di Coppa dei Campioni nel 1961), ma da allora non ha raccolto nessun successo nei successivi sei incontri ufficiali (3N, 3P). Il Barcellona potrebbe perdere le prime due partite disputate in una stagione europea per la seconda volta nella sua storia: due ko nel primo turno di Coppa UEFA contro il Porto nel 1972/73, quando fu eliminato. Nel ko col Bayern alla prima giornata non ha mai tirato in porta.