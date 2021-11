Atalanta-Manchester United, le probabili formazioni del match di Champions League

Al Gewiss Stadium, per la prima volta nella storia, l'Atalanta ospiterà il Manchester United di Cristiano Ronaldo. I Red Devils arrivano alla sfida di Bergamo con la mente un po' più libera rispetto agli ultimi giorni, grazie alla netta vittoria ottenuta in campionato contro il Tottenham (3-0) che ha alleggerito la pressione su tutta la squadra. Gasperini, invece, parlando della partita di questo martedì, ha detto: "Per noi questa gara sarà fondamentale solo in caso di successo, con altri risultati le cose resterebbero così come sono". L'Atalanta arriva al match con quattro punti ottenuti dopo le prime tre giornate e un pizzico di rammarico per la sconfitta subita in rimonta all'Old Trafford per 3-2 nella gara d'andata. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo alla ricerca di punti e riscatto. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action, Sky Sport 253 (satellite e internet), Sky Sport 484 (digitale terrestre) e Sky Sport 4K.