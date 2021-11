Gasperini: "Contenti del percorso fatto fin qui"

L'allenatore nerazzurro alla vigilia della gara di Champions: "Le assenze stanno pesando, ma ci siamo adattati e stiamo facendo comunque bene. Lo United è una squadra di valore assoluto e con un attacco di livello mondiale, tenere botta è la base su cui costruire la nostra prestazione. Siamo soddisfatti del cammino fatto fin qui, siamo in zona Champions e in Europa giochiamo per la qualificazione"

"Sono contento per Antonio, se va lì è perché ha raggiunto quello che sperava. L'ho visto poco tempo fa, sono sicuro che farà bene come sempre perché è un grande allenatore".

"Hanno tante alternative, nell'ultima partita hanno pure cambiato modulo. Non so che interpretazione daranno a questa gara, noi dobbiamo farci trovare pronti alle diverse soluzioni. Resta il valore tecnico e fisico di questa squadra, capace di ribaltare partite anche nel finale quando saltano gli schemi, come già accaduto all'andata".

"Questa è una squadra di assoluto valore, anche se vanno ad alti e bassi. Ma hanno una rosa importantissima e di altissimo valore, possono giocare in diversi modi e hanno un attacco di livello mondiale. Tenere botta è la base per poi costruire la nostra prestazione".

"Recuperiamo Palomino, per noi è già un successo. Purtroppo in quest'ultimo periodo abbiamo dovuto sopperire a delle assenze, soprattutto in difesa. Ma abbiamo comunque fatto bene, ci siamo adattati. Ora affrontiamo queste due partite, contro il Manchester United e a Cagliari, poi dopo la sosta dovremmo avere tutti a disposizione".

Come state e come arrivate a questa gara?

A due settimane di distanza dalla rimonta subita a Old Trafford, l' Atalanta si ritrova nuovamente ad affrontare il Manchester United, ma questa volta al Gewiss Stadium. I nerazzurri cercano punti pesanti in chiave qualificazione, nonostante ci siano ancora tante assenze a cui far fronte. Gian Piero Gasperini ha presentato la gara in un'intervista esclusiva a Sky Sport.

Che stagione è questa per l'Atalanta? È la più difficile?

"Indubbiamente le assenze sono un problema, quando ti mancano tanti difensori più Gosens e Hateboer per tanto tempo è chiaro che qualcosa perdi. Ma c'è stato modo per tanti giocatori di stupire, ci siamo dovuti adattare anche in occasione di partite difficile come quelle contro Inter, Lazio e Manchester United. Siamo in zona Champions, al pari con Roma, e in Europa le prossime partite saranno determinanti. Siamo ancora dentro, con la possibilità di qualificarci: con due vittorie in tre partite sarebbe quasi aritmetico, anche se non è facile. Le aspettative sull'Atalanta sono sempre molto più alte e magari, questo, fa vedere le cose in maniera un po' più critica".

Siete ancora lontani da Milan e Napoli?



"Stanno facendo qualcosa di straordinario, con questo ritmo non ci sarà alcun terzo incomodo. In questo momento può sperare solo l'Inter, ma solo se le prime due rallentano. Ciò non deve togliere valore al campionato delle altre squadre, ce ne sono tante che si sono avvicinate alla zona Europa. Ma bisogna sempre tenere in considerazione le varie situazioni, altrimenti non si è mai contenti. Noi siamo tranquilli e felici del percorso fatto fin qui".

Come valuti l'impatto di Koopmeiners?

"È un giocatore ancora giovane ma già di grande personalità, non a caso era il capitano dell'AZ Alkmaar. È forte ed è un nuovo leader per il presente e per il futuro da aggiungere a quelli che già ci sono in squadra".