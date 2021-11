A San Siro, dopo il ko del Dragao, il Milan si gioca contro il Porto le ultime chance per restare in corsa per la qualificazione. Pioli fa riposare Ibra e sceglie Giroud, supportato dal tridente Saelemakers-Brahim Diaz-Leao. In difesa tocca a Romagnoli. Coinceiçao schiera il 4-4-2, con Taremi-Evanilson coppia d'attacco. Uribe out nel riscaldamento (va in panchina): gioca Grujic