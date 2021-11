Allegri torna al 4-4-2 con Cuadrado arretrato in difesa al posto di Danilo. Confermati Morata e Chiesa in attacco. Tra i blues possibile forfait di Lukaku: pronto Mount nel ruolo di falso nueve con Pulisic e Hudson-Odoi ai suoi fianchi. Le probabili formazioni di Chelsea-Juventus, diretta ore 21.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo, la Juventus ha l'occasione per blindare il primo posto nel gruppo H. Tutto passa dal match di Stamford Bridge contro il Chelsea che vuole cancellare la sconfitta del 29 settembre all'Allianz Stadium contro i bianconeri. I blues arrivano all'incontro in un ottimo stato di forma, imbattuti nelle ultime nove partite disputate. Calcio d'inizio ore 21.00 , diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan, commento di Giancarlo Marocchi.

La probabile formazione del Chelsea

Tuchel conferma il consueto 3-4-3 anche nella sfida contro i bianconeri. In difesa spazio a Christensen, rimasto a riposo nella partita contro il Leicester in Premier League. Il danese affiancherà Thiago Silva e Rudiger. Jorginho e Kante formeranno la coppia centrale dei blues, Visto il possibile forfait di Lukaku, Mount agirà in attacco da falso nueve supportato da Pulisic e Hudson-Odoi.