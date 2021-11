Allegri: "Ora non possiamo pensare, ma solo fare"

L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea: "Dybala è convocato, ma non so quanti minuti ha nelle gambe. Kulusevski ha saltato l'allenamento per un problema al dente, ma è a disposizione. Kean o Morata? Devo decidere se gioca uno o l'altro, magari faranno un tempo a testa". Sul momento della squadra, aggiunge: "Ora non possiamo pensare, ma solo fare. Testa alla gara col Chelsea, poi da giovedì penseremo alla successiva"

Dopo le prime quattro vittorie consecutive, la Juventus affronterà il Chelsea a Stamford Bridge per difendere il primo posto nel girone. Massimiliano Allegri costretto a fare a meno di uomini importanti, ma può contare su Paulo Dybala: "Non so se ha minuti nelle gambe perché non gioca da un po'. Ma lui e Kulusevski sono convocati, quello sì. La situazione è buona. Abbiamo Danilo fuori per due mesi, ma pensavo peggio. Kulusevski si è tolto un dente, ma sta bene ed è a disposizione della squadra. De Sciglio spero rientri prima dell'Atalanta, ma al massimo sarà per quella dopo. Bernardeschi ancora non è pronto, mentre Chiellini da mercoledì è con la squadra. Piano piano li recuperiamo tutti", le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Quanto è importante la gara con il Chelsea?

"La cosa più importante è che giocheremo una gara bellissima, contro la squadra che è in testa in Premier League e ha vinto l'ultima Champions. È una squadra tecnica e fisica, sarà un test difficile e servirà una grande prestazione. Non si tratta di fiducia o meno, è chiaro che i risultati aumentano autostima e certezze, ma in questo momento, per non perdere di vista quel che dobbiamo fare, dobbiamo solo pensare alla prossima partita e da giovedì a quella successivamente. Se non facciamo così, cadiamo negli errori che ci hanno portato a lasciare punti preziosi per strada".

Il passo da fare è trovare continuità di vittorie?

"Non bisogna pensare, ma solo fare. Ora c'è da giocare a Londra con il Chelsea, dobbiamo fare una bella partita, poi sabato ne dobbiamo fare un'altra. Senza pensare a cosa dobbiamo fare tra due o tre mesi, in questo momento non serve veramente a niente".

"Kean o Morata? Uno dei due, magari fanno un tempo a testa"

L'allenatore bianconero, in conferenza stampa, ha poi aggiunto: "Rabiot era in crescita prima del Covid, poi ha avuto un momento di difficoltà. La cosa più importante è che tutti pensino a crescere e migliorare. Kean può giocare, devo decidere tra lui e Morata, ma magari faranno un tempo a testa. Entrambi hanno giocato bene a Roma. Cristiano Ronaldo è stato capocannoniere ovunque, è difficile trovare i suoi gol. Noi abbiamo tanti giocatori che possono segnare, ma in questo momento non ci riusciamo. Sicuramente li troveremo”, conclude Allegri.