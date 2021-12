Probabili formazioni Atalanta-Villarreal

Soltanto un risultato, la vittoria, per l'Atalanta per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Al Gewiss Stadium arriva il Villarreal, in quello che può essere considerato come un vero e proprio play-off, con gli spagnoli che hanno a disposizione due risultati su tre. All'andata finì 2-2, in una gara piena di emozioni. Questa volta agli uomini di Gasperini, il pari non basterebbe. Ecco le probabili formazioni per Atalanta-Villarreal.