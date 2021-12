Champions, Atalanta qualificata agli ottavi se...

L'Atalanta si gioca il passaggio agli ottavi di Champions nell'ultima sfida del girone F: Gasperini ha dalla sua il fattore campo ma c'è un solo risultato utile per proseguire il cammino nella massima competizione europea. Contro il Villarreal serve vincere. In caso di pareggio la Dea "scivolerebbe" in Europa League (playoff). Un ko invece potrebbe addirittura costare l'Europa, nel caso in cui lo Young Boys battesse lo United

A 90' dalla chiusura della fase a gironi di Champions l'Atalanta ha in mano il proprio destino. Per proseguire nella competizione non occorre guardare a cosa faranno le altre (nello specifico, United e Young Boys), ma basterà battere il proprio avversario diretto: il Villarreal. Il risultato dell'andata (2-2 in Spagna) non va tenuto in considerazione perché le due squadre non potranno ritrovarsi a pari punti, perciò non si arriverà a dover confrontare la differenza reti negli scontri diretti. Alla vigilia del calcio d'inizio il Villarreal occupa la seconda posizione del gruppo F con 7 punti, mentre l'Atalanta ne ha 6. Gli spagnoli in caso di pareggio otterranno la qualificazione a discapito della Dea, che dovrà accontentarsi del terzo posto.