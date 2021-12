Con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca, la Juventus si gioca a distanza il primo posto nel gruppo H con il Chelsea, impegnato in trasferta con lo Zenit. Allegri fa grande turnover e lancia il giovane De Winter in difesa; in porta Perin. Davanti c'è Kean con Dybala e Bernardeschi: panchina per Morata. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD