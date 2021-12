Real Madrid-Inter, le probabili formazioni del match di Champions League

Ancelotti sarà privo di Benzema: al suo posto Luka Jovic, in forma e decisivo nell'ultimo match di Liga. Inzaghi recupera De Vrij e Kolarov ma perde Correa a causa della distrazione ai flessori della coscia sinistra. Davanti, insieme a Dzeko, ci sarà Lautaro Martinez. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Action e Sky Sport 253 Condividi

Al Santiago Bernabeu di Madrid, l'Inter affronta il Real nell'ultima giornata del gruppo D. Entrambe le squadra sono già sicure di un posto agli ottavi di finale di Champions League ma resta ancora da decidere chi delle due passerà come prima e chi come seconda: questa la posta in palio del match di questa sera, che sarà trasmesso in diretta alle 21 su Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport 253.

Jovic per Benzema: le probabili scelte di Ancelotti leggi anche Ancelotti: "L'obiettivo è vincere la Champions" L'assenza pesante per il Real Madrid è in attacco, dove oltre a Bale sarà indisponibile anche Benzema. Al suo posto ci sarà comunque il serbo Luka Jovic (gol e assist per lui nel 2-0 di domenica scorsa contro la Real Sociedad), affiancato da Rodrygo e Vinicius Jr. Il centrocampo è confermato con il trio delle meraviglie composto da Casemiro, Kroos e Modric, mentre in difesa ci saranno Carvajal, Eder Militao, Alaba e Ferland Mendy.

REAL MADRID (4-3-3) probabile formazione: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.. All.: Ancelotti.

De Vrij e Kolarov recuperati, ma dovrebbero partire dalla panchina leggi anche Champions, calendario e orari della 6^ giornata Simone Inzaghi recupera De Vrij e Kolarov per la sfida contro il Real Madrid. Entrambi, però, dovrebbero partire dalla panchina, con D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni pronti per partire dal 1'. Dumfries e Perisic saranno i quinti, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo, con il turco favorito su Arturo Vidal. Davanti non ci sarà Correa (distrazione ai flessori): è pronta la coppia Dzeko-Lautaro.