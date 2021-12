Ancelotti: "L'obiettivo è vincere la Champions"

L'allenatore dei Blancos ha parlato alla vigilia dell'ultima gara del girone di Champions in programma martedì contro l'Inter: "Benzema non ci sarà, ma gli infortuni sono all'ordine del giorno. Per me questa è la competizione più bella del mondo"

Mantenere il primo posto in classifica. È questo l'obiettivo del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che martedì sera ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi per l'ultima gara del gruppo D di Champions League. "Questa per me è la competizione più bella del mondo, la più importante, quella che mi dà più soddisfazione", ha dichiarato l'allenatore italiano alla vigilia del match. "Siamo cresciuti molto rispetto alla partita di andata, sarà molto divertente perché abbiamo già centrato l'obiettivo della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Se pensi di voler vincere questa competizione non fa molta differenza arrivare primo o secondo nel girone". Poi l'ex allenatore del Milan ha fissato l'obiettivo: "Arrivare alla fine è molto difficile, ma è questo l'obiettivo. Vogliamo arrivare in finale e vincerla".