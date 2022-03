Bayern Monaco-Salisburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Torna la Champions League . Bayern Monaco e Salisburgo si affrontano questa sera all'Allianz Arena per il ritorno degli ottavi di finale . Risultato aperto a qualsiasi scenario, dopo il pareggio per 1-1 dell'andata. Sarà anche la sfida tra due giovani allenatori, Julian Nagelsmann e Matthias Jaissle , che hanno rispettivamente 34 e 33 anni. Calcio d'inizio alle ore 21, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253 .

Salisburgo, in attacco la coppia Adeyemi-Adamu

L'ANDATA

Salisburgo-Bayern Monaco 1-1. HIGHLIGHTS

L'allenatore del Salisburgo Jaissle deve far i conti con numerose assenze. La formazione austriaca dovrebbe dunque scende in campo con il 4-3-1-2. Kohn in porta, linea a quattro in difesa con Kristensen e Ulmer sulle fasce, mentre Piatkowski e Wober dovrebbero comporre la coppia centrale. Capaldo, Seiwald e Camara a metà campo, con Aaronson pronto a inventare sulla trequarti. In attacco, spazio alla coppia Adeyemi e Adamu, autore del gol del momentaneo vantaggio all'andata.